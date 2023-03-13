Кувшинова Прасковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Прасковья Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

1894 г.р.
1895 г.р.
1899 г.р.
1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Кувшиновъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
25.05.1895

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай

деревня Ивановка, Ново-Покровской волости
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кувшинова Евдокія

Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай

Рождение ребёнка
?.08.1900

Дочь: Кувшинова Марѳа

Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Николай

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