Кувшинова Прасковья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1894
Сын: Кувшиновъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
25.05.1895
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай
деревня Ивановка, Ново-Покровской волости
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кувшинова Евдокія
Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай
Рождение ребёнка
?.08.1900
Дочь: Кувшинова Марѳа
Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувшиновъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Николай