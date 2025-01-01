Кириллов Владимир Станиславович 10.02.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Владимир Станиславович

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1968

Отец: Кириллов Станислав Андреевич

Мать: Кириллова (Каштанова) Зинаида Николаевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Жена: Вакнин (Ромицына) Елена Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
60648700
Бракосочетание
18.07.1992

Жена: Вакнин (Ромицына) Елена Евгеньевна

С-Петербург
Рождение ребёнка
19.04.1994

Сын: Кириллов Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Вакнин (Ромицына) Елена Евгеньевна

С-Петербург
Бракосочетание
10.08.2007

Жена: Лобанова (Лобанова) Валентина Аркадьевна

С-Петербург

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