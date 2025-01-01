Кириллов Владимир Станиславович
Место рождения
Дата рождения10.02.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1968
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
60648700
Бракосочетание
18.07.1992
С-Петербург
Рождение ребёнка
19.04.1994
Сын: Кириллов Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Вакнин (Ромицына) Елена Евгеньевна
С-Петербург
Бракосочетание
10.08.2007
С-Петербург