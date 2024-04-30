Обронов Василий 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обронов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Обронов Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обронова Мария

Рождение ребёнка
29.07.1946

Сын: Обронов Евгений

Мать ребёнка: Обронова Мария

Рождение ребёнка
19.11.1948

Дочь: Викторова (Обронова) Надежда

Мать ребёнка: Обронова Мария

Смерть
1995

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