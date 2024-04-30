Обронов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1995
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Обронов Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обронова Мария
Рождение ребёнка
29.07.1946
Сын: Обронов Евгений
Мать ребёнка: Обронова Мария
Рождение ребёнка
19.11.1948
Дочь: Викторова (Обронова) Надежда
Мать ребёнка: Обронова Мария
Смерть
1995