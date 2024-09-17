Подсадник Кузьма Васильевич
Место рожденияУглы-Бобыничи, Бобыническая волость, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения25.08.1860 ст.
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1892 ст.
Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна
Рождение ребёнка
?.03.1894 ст.
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Подсадников Анисим Кузьмич
Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна
Бабыничи, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1904 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.
Сын: Подсадников Климентий Кузьмич
Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна
Рождение ребёнка
?.08.1909 ст.
Место жительства
?.05.1911 ст.
Дети Петр Кузьмич и Климентий отсутствуют в переселенческих документах
Рождение ребёнка
23.09.1915
Сын: Подсадников Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна