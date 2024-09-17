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Подсадник Кузьма Васильевич

Место рождения

Углы-Бобыничи, Бобыническая волость, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

25.08.1860 ст.

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1892 ст.

Сын: Подсадник Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна

Рождение ребёнка
?.03.1894 ст.

Дочь: Солдатенко (Подсадникова) Лидия Кузьминична

Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Подсадников Анисим Кузьмич

Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна

Бабыничи, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Подсадникова (Подсадникова) Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.

Сын: Подсадников Климентий Кузьмич

Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна

Рождение ребёнка
?.08.1909 ст.

Дочь: Белова (Подсадникова) Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна

Место жительства
?.05.1911 ст.
Дети Петр Кузьмич и Климентий отсутствуют в переселенческих документах
Рождение ребёнка
23.09.1915

Сын: Подсадников Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Подсадник Параскева (Гимро) Васильевна

Смерть
1934

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