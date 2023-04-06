Онищенко (Шамраева) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1832
Рождение ребёнка
16.03.1842
Сын: Онищенко Алексей Семенович
Отец ребёнка: Онищенко Семен Анисимович
Рождение ребёнка
13.10.1844
Дочь: Притыкина Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Онищенко Семен Анисимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Луценко Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Онищенко Семен Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно