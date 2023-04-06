Онищенко (Шамраева) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко (Шамраева) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
04.07.1832

Муж: Онищенко Семен Анисимович

Рождение ребёнка
16.03.1842

Сын: Онищенко Алексей Семенович

Отец ребёнка: Онищенко Семен Анисимович

Рождение ребёнка
13.10.1844

Дочь: Притыкина Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Онищенко Семен Анисимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Луценко Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Онищенко Семен Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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