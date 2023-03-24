Резникова (Сухоставская) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Сухоставская) Екатерина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1903 и 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1903 и 1904

Отец: Сухоставский Леонтий

Мать: Сухоставская Ульяна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резников ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резников ?

Смерть
Неизвестно
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