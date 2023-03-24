Резникова (Сухоставская) Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1903 и 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1903 и 1904
Отец: Сухоставский Леонтий
Мать: Сухоставская Ульяна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Резников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резников ?
Смерть
Неизвестно