Турушин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турушин Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турушин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турушин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Турушина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
?.07.1925

Сын: Турушин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Турушина Татьяна Федоровна

Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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