Турушин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турушин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турушин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Турушина Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
?.07.1925
Мать ребёнка: Турушина Татьяна Федоровна
Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно