Конев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

По ревизской сказке 1812 год - он уже умер, по прежней ревизии ему 69 лет. Почему в таком возрасте дети непонятно. В списках за 1800е Коневых в Сухой Чемровке нет, откуда пришел неясно
Рождение ребёнка
1799

Сын: Конев Терентей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Конев Арсентий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Конев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1812
Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край

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