Конев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиДо 1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
По ревизской сказке 1812 год - он уже умер, по прежней ревизии ему 69 лет. Почему в таком возрасте дети непонятно. В списках за 1800е Коневых в Сухой Чемровке нет, откуда пришел неясно
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Конев Арсентий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1812
Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край