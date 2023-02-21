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Зеленкин Андрей Петрович
Зеленкин Андрей Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.?
Пол
Мужской
Отец
Зеленкин Петр Сергевич
1948 г.р.
Мать
Зеленкина Забира Минагалиевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.?
Отец:
Зеленкин Петр Сергевич
Мать:
Зеленкина Забира Минагалиевна
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