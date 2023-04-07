Прокофий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

1622 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Кирюшко Алексеев

Мать: Ульяна Михайловна

Смерть
1755
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