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Прокофий Кириллович
Прокофий Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1668
Дата смерти
1755
Пол
Мужской
Отец
Кирюшко Алексеев
1622 г.р.
Мать
Ульяна Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец:
Кирюшко Алексеев
Мать:
Ульяна Михайловна
Смерть
1755
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