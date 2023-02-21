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Денеко Василий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1925

Дата смерти

09.08.1992

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925

Отец: Денеко Федот Петрович

Мать: Динеко Акулина Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.1992
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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