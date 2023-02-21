Денеко Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1925
Дата смерти09.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1925
Отец: Денеко Федот Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.1992
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область