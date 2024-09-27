Иванова-Афанасьева-Тюклова (Кондратьева) Хиония Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Бракосочетание
13.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1867 ст.
Дочь: Иванова-Яковлева-Тимофеева-Михайлова-Шайтанова (Александрова) Фекла Феодоровна
Отец ребёнка: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1870 ст.
Сын: Иванов-Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Александров) Карп Феодорович
Отец ребёнка: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович
Рождение ребёнка
31.12.1871 ст.
Дочь: Иванова-Яковлева-Тимофеева-Михайлова-Шайтанова (Александрова) Анисья Феодоровна
Отец ребёнка: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.
Сын: Иванов-Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Щайтанов (Александров) Иоанн (Иван) Феодорович
Отец ребёнка: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович
Смерть
Неизвестно