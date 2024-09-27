Иванова-Афанасьева-Тюклова (Кондратьева) Хиония Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова-Афанасьева-Тюклова (Кондратьева) Хиония Григорьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1817 г.р.

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: Афанасьев-Тюклов (Иванов) Григорий Кондратьевич

Мать: Маркелова (Петрова) Александра Гурьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1863 ст.

Муж: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1867 ст.

Дочь: Иванова-Яковлева-Тимофеева-Михайлова-Шайтанова (Александрова) Фекла Феодоровна

Отец ребёнка: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1870 ст.

Сын: Иванов-Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Александров) Карп Феодорович

Отец ребёнка: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1871 ст.

Дочь: Иванова-Яковлева-Тимофеева-Михайлова-Шайтанова (Александрова) Анисья Феодоровна

Отец ребёнка: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.

Сын: Иванов-Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Щайтанов (Александров) Иоанн (Иван) Феодорович

Отец ребёнка: Яковлев-Тимофеев-Михайлов-Шайтанов (Иванов) Феодор Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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