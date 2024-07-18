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Сенков Фома Петров

Место рождения

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

1822 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Сенков Петр Михайлов

Мать: Сенкова Дарья Петрова

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкова Ирина Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенкова Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Сенкова Ксенья Фомина

Мать ребёнка: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сенков Николай Фомин

Мать ребёнка: Сенкова Ирина Николаева

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
1822 ст.
Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

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