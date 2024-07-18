Сенков Фома Петров
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Сенков Петр Михайлов
Мать: Сенкова Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенкова Ирина Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Сенкова Ксенья Фомина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сенков Николай Фомин
Мать ребёнка: Сенкова Ирина Николаева
Смерть
1822 ст.