Параскева Карпова
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1835
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Астапенков Денис Васильев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Астапенков Артемий Денисов
Отец ребёнка: Астапенков Денис Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1850
Дочь: Агрипина Денисова
Отец ребёнка: Астапенков Денис Васильев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно