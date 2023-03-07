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Параскева Карпова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.05.1835

Муж: Астапенков Денис Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Сын: Астапенков Пётр Денисов

Отец ребёнка: Астапенков Денис Васильев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Астапенков Артемий Денисов

Отец ребёнка: Астапенков Денис Васильев

Рождение ребёнка
16.06.1850

Дочь: Агрипина Денисова

Отец ребёнка: Астапенков Денис Васильев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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