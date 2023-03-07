Сергей Герасимов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти12.07.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1840
Жена: Анна Наумова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Артемий Сергеев
Мать ребёнка: Анна Наумова
Бракосочетание
06.11.1849
Жена: не указана
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1861
Причина смерти: обвал