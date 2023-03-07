Сергей Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Герасимов

Сергей Герасимов

avatar

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

12.07.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1840

Жена: Анна Наумова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Артемий Сергеев

Мать ребёнка: Анна Наумова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1849

Жена: не указана

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.07.1861
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: обвал
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close