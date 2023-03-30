Григорьева Параскева Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1900 ст.
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
вторым браком, жена умершего крестьянина Федора Ефимова д. Борискино
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Григорьева Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно