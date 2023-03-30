Григорьева Параскева Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева Параскева Спиридонова

Григорьева Параскева Спиридонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1900 ст.

Муж: Григорьев Тимофей Григорьевич

Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
вторым браком, жена умершего крестьянина Федора Ефимова д. Борискино
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Григорьева Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Григорьев Тимофей Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close