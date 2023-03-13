Горшенина Марья Гргорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Марья Гргорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Горшенинъ Борисъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Иванъ

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