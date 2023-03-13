Горшенина Марья Гргорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Горшенинъ Борисъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Горшенинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Иванъ