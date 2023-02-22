Сгибнев (Битюрин) Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1915
Дата смерти25.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1915
Отец: Сгибнев Сергей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1950
Рождение ребёнка
25.02.1953
Рождение ребёнка
25.08.1955
Рождение ребёнка
27.07.1958
Рождение ребёнка
13.04.1960
Рождение ребёнка
01.01.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1978