Сгибнев (Битюрин) Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнев (Битюрин) Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1915

Дата смерти

25.02.1978

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

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Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1915

Отец: Сгибнев Сергей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Евгения Логоновна

Рождение ребёнка
25.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Евгения Логоновна

Рождение ребёнка
25.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Евгения Логоновна

Рождение ребёнка
27.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Евгения Логоновна

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Евгения Логоновна

Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Евгения Логоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Евгения Логоновна

Смерть
25.02.1978
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