Тургенев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1793 ст.
Дата смерти30.10.1834 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1818
Мать ребёнка: Тургенева Варвара Петровна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1834 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
от водяной болезни