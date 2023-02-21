Тургенев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тургенев Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1793 ст.

Дата смерти

30.10.1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1787 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1818

Сын: Тургенев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Тургенева Варвара Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тургенева Варвара Петровна

Смерть
30.10.1834 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
от водяной болезни
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