Шаяхметова Карима Хусаинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметова Карима Хусаинова

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

20.05.1923

Дата смерти

10.08.2006

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923

Отец: Шаяхметов Хусаин

Мать: Зулейха

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Гасим Юсупович

Новое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.08.2006
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