Шаяхметова Карима Хусаинова
Место рождения
Дата рождения20.05.1923
Дата смерти10.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923
Отец: Шаяхметов Хусаин
Мать: Зулейха
Рождение ребёнка
20.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юсупов Гасим Юсупович
Новое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.08.2006