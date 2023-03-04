Блинова (Блинова) Екатерина Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1880 ст.
Сын: Блинов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович
Рождение ребёнка
17.03.1883 ст.
Сын: Блинов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович
Рождение ребёнка
05.11.1885 ст.
Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович
Рождение ребёнка
05.04.1888 ст.
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович
Рождение ребёнка
29.07.1889 ст.
Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно