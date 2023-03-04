Блинова (Блинова) Екатерина Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Блинова) Екатерина Дмитревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1879 ст.

Муж: Блинов Филип Никифорович

Рождение ребёнка
22.11.1880 ст.

Сын: Блинов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович

Рождение ребёнка
17.03.1883 ст.

Сын: Блинов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович

Рождение ребёнка
05.11.1885 ст.

Сын: Блинов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович

Рождение ребёнка
05.04.1888 ст.

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович

Рождение ребёнка
29.07.1889 ст.

Сын: Блинов Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Блинов Филип Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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