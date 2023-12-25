Ангелов Федор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Ангелов Кондратий Савельевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ангелов Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.04.1801
Дочь: Ангелова Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
Около 1811
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелова Устинья Федоровна
Смерть
1836