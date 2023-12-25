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Ангелов Федор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Ангелов Кондратий Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ангелов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1801

Дочь: Ангелова Марья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ангелов Фрол Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ангелов Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелова Устинья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1836
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