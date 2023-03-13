Каратовъ Їоаннъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения21.09.1872
Дата смерти24.12.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1872
Отец: Каратовъ Николай
Мать: Каратова Степанида
Александровка
Рождение ребёнка
18.02.1901
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Каратова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1907
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Каратова Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1872
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ младенческой