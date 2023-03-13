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Каратовъ Їоаннъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

21.09.1872

Дата смерти

24.12.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1872

Отец: Каратовъ Николай

Мать: Каратова Степанида

Александровка
Рождение ребёнка
18.02.1901

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Каратова Анастасия Иванова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1907

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Каратова Анастасия Иванова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каратова Анастасия Иванова

Смерть
24.12.1872
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ младенческой
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