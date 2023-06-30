Бутакова Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1872
из Самарской губернии переселенец в Томскую губернию в 1897г проживал в д Кажа, Макарьевская волость Томская губерния
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов
родился д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов
родился д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бутакова Клавдия Кириллова
Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов
родилась д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бутакова Анна Кириллова
Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов
родилась д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.09.1913
Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов
родился д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов
родился д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Смерть
Неизвестно