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Бутакова Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

из Самарской губернии переселенец в Томскую губернию в 1897г проживал в д Кажа, Макарьевская волость Томская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бутаков Максим Кириллов

Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
родился д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Бутаков Василий Кириллов

Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
родился д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бутакова Клавдия Кириллова

Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
родилась д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бутакова Анна Кириллова

Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
родилась д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Бутаков Петр Кириллович

Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
родился д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бутаков Семен Кириллов

Отец ребёнка: Бутаков Кирилл Иванов

Кажа, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
родился д Кажа, Макарьевская волость, Томская губерния, Сибирский край
Смерть
Неизвестно
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