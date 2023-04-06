Кашина (Кувыркина) Елизавета Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
29.10.1865
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Смерть
Неизвестно