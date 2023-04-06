Кашина (Кувыркина) Елизавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Кувыркина) Елизавета Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1806 и 1807 г.р.

Мать

1803 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кувыркин Михайло Петров

Мать: Кувыркина Параскева Иванова

Бракосочетание
29.10.1865

Муж: Кашин Михайло Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Смерть
Неизвестно
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