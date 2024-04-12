Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти09.02.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
1848
Муж: Тихон Марков
Рождение ребёнка
1849
Сын: Михаил Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
01.01.1854
Сын: Павел Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
26.01.1856
Дочь: Елизавета Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
02.09.1857
Сын: Иван Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
07.09.1858
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
05.09.1859
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
01.01.1861
Сын: Василий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
28.05.1862
Дочь: Акилина Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
01.08.1864
Дочь: Авдотья Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
04.08.1865
Дочь: Васса Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
21.11.1867
Сын: Яков Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Марков
Рождение ребёнка
13.12.1869
Сын: Григорий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Марков
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.1875
Причина смерти: простуда