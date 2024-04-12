Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Тимофеевна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

09.02.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1848

Муж: Тихон Марков

Рождение ребёнка
1849

Сын: Михаил Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1854

Сын: Павел Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1856

Дочь: Елизавета Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1857

Сын: Иван Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1858

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1859

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1861

Сын: Василий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1862

Дочь: Акилина Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1864

Дочь: Авдотья Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1865

Дочь: Васса Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1867

Сын: Яков Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1869

Сын: Григорий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Марков

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.02.1875
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: простуда
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