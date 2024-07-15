Валькова Анна Фёдоровна Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Валькова Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

11.12.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальков Пётр Дорофеевич

Рождение ребёнка
14.04.1838

Сын: Вальков Аристарх Петрович

Отец ребёнка: Вальков Пётр Дорофеевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
11.12.1860

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