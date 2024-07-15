Валькова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти11.12.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1838
Сын: Вальков Аристарх Петрович
Отец ребёнка: Вальков Пётр Дорофеевич
Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
11.12.1860