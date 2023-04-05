Румянцева Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Румянцев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Румянцев Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика