Румянцева Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Румянцев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Румянцев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
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