Суслова (Миловидова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Миловидова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Миловидов Николай Иванович

Мать: Миловидова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
2000
Тургенев
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