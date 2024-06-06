Некрасова (Силяева) Марья Сергеевна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Силяева) Марья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Силяев Сергей Родионович

Мать: Силяева Домника Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Некрасова) Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Некрасов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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