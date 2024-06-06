Некрасова (Силяева) Марья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Силяев Сергей Родионович
Мать: Силяева Домника Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Некрасова) Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Некрасов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно