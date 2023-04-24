Ефремов Алексей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти02.02.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ефремов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1924
Сын: Ефремов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Ефремова Устиния Семеновна
Рождение ребёнка
23.06.1933
Дочь: Захаренко Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Ефремова Устиния Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирсанова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Ефремова Устиния Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин единоличник
Смерть
02.02.1938
02.02.1938 Приговорен в ВМН расстрелу по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Реабилитирован 21.06.1989 прокуратурой Тамбовской области