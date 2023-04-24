Ефремов Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Алексей Филиппович

Ефремов Алексей Филиппович

avatar

Место рождения

Леонтьевка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

02.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ефремов Филипп

Мать: не указана

Леонтьевка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.09.1924

Сын: Ефремов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Ефремова Устиния Семеновна

Михайловка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1933

Дочь: Захаренко Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Ефремова Устиния Семеновна

Михайловка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Устиния Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирсанова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Ефремова Устиния Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин единоличник
Смерть
02.02.1938
02.02.1938 Приговорен в ВМН расстрелу по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Реабилитирован 21.06.1989 прокуратурой Тамбовской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close