Пономарев Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Михаил Иванович
Мать: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Архангельская Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно