Пономарев Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Михаил Иванович

Мать: Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Архангельская Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Алексеевна

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анастасия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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