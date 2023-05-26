Деомидов (Александров) Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деомидов (Александров) Григорий Михайлович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1893 ст.

Отец: Киприянов (Деомидов) Михаил Александрович

Мать: Ефимова-Михайлова (Иванова) Дарья Ермиловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
28.07.1912 ст.

Дочь: Деомидова (Михайлова) Пераскева Григорьевна

Мать ребёнка: Кириллова Анна Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.

Сын: Деомидов (Михайлов) Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Кириллова Анна Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1916 ст.

Дочь: Деомидова (Михайлова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Кириллова Анна Емельяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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