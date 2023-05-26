Деомидов (Александров) Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.01.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1893 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1912 ст.
Дочь: Деомидова (Михайлова) Пераскева Григорьевна
Мать ребёнка: Кириллова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.
Сын: Деомидов (Михайлов) Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Кириллова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
19.10.1916 ст.
Дочь: Деомидова (Михайлова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Кириллова Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно