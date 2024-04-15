Пархоменко (Романченко) Варвара Павловна
Место рождения
Дата рождения25.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1883 ст.
Крещение
27.11.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
19.11.1901 ст.
Екатерина Васильевич Андрияш
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9P-7?i=686&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
19.04.1908 ст.
Александра Васильевна Андрияш
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно