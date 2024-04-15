Пархоменко (Романченко) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Романченко) Варвара Павловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1883 ст.

Отец: Романченко Павел Яковлевич

Мать: Романченко Елизавета Григорьевна

Кровное, Сумська область
Крещение
27.11.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
19.11.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Васильевич Андрияш
Бракосочетание
03.02.1903 ст.

Муж: Пархоменко Иван Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9P-7?i=686&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
19.04.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Александра Васильевна Андрияш
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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