Мельникова Елена Никанорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти24.11.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Никанор Степанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Мельников (Марьин) Ефим Семенов
Отец ребёнка: Мельников Семен Игнатьев
Бракосочетание
23.02.1834
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Мельникова) Марфа Семенова
Отец ребёнка: Мельников Семен Игнатьев
Смерть
24.11.1860
Причина смерти: от лихорадки