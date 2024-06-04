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Мельникова Елена Никанорова

Место рождения

Алексеевка, Кинель, Самарская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

24.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Никанор Степанов

Мать: не указана

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мельников (Марьин) Ефим Семенов

Отец ребёнка: Мельников Семен Игнатьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.02.1834

Муж: Мельников Семен Игнатьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Мельникова) Марфа Семенова

Отец ребёнка: Мельников Семен Игнатьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.11.1860
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от лихорадки

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