Леньшина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леньшина Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.

Дочь: Елена Стефановна

Отец ребёнка: Леньшин Стефан Степан Александрович

Крещение 3 числа. Запись о рождении. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №98, стр. 292 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ НА ЩЕПАХ Восприемники: Кр. Тамбовской ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леньшин Стефан Степан Александрович

Смерть
Неизвестно
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