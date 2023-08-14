Леньшина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.
Дочь: Елена Стефановна
Отец ребёнка: Леньшин Стефан Степан Александрович
Крещение 3 числа. Запись о рождении. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №98, стр. 292 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ НА ЩЕПАХ Восприемники: Кр. Тамбовской ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно