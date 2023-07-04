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Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1721

Муж: Макар Иванов

Рождение ребёнка
24.02.1722 ст.

Сын: Иван Макаров

Отец ребёнка: Макар Иванов

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Настасья Макарова

Отец ребёнка: Макар Иванов

Место жительства
1734
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Марк Макаров

Отец ребёнка: Макар Иванов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Зиновий Макаров

Отец ребёнка: Макар Иванов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Настасья Макарова

Отец ребёнка: Макар Иванов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Авдотья Макарова

Отец ребёнка: Макар Иванов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Пелагея Макарова

Отец ребёнка: Макар Иванов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Упоминание
1757
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бежала
Смерть
После 1757
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