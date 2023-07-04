Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1721
Муж: Макар Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1722 ст.
Сын: Иван Макаров
Отец ребёнка: Макар Иванов
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Настасья Макарова
Отец ребёнка: Макар Иванов
Место жительства
1734
Рождение ребёнка
1736
Сын: Марк Макаров
Отец ребёнка: Макар Иванов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Зиновий Макаров
Отец ребёнка: Макар Иванов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Настасья Макарова
Отец ребёнка: Макар Иванов
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Авдотья Макарова
Отец ребёнка: Макар Иванов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Пелагея Макарова
Отец ребёнка: Макар Иванов
Упоминание
1757
Бежала
Смерть
После 1757