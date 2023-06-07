Бельков Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1855
Отец: Бельков Семён
Рождение ребёнка
05.01.1895
Мать ребёнка: Белькова Лукерья Кириловна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Белькова Лукерья Кириловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белькова Лукерья Кириловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Белькова Лукерья Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно