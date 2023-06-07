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Бельков Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1855

Отец: Бельков Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1895

Сын: Бельков Антон Иванович

Мать ребёнка: Белькова Лукерья Кириловна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бельков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Белькова Лукерья Кириловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельков Степан Иванович

Мать ребёнка: Белькова Лукерья Кириловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белькова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Белькова Лукерья Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белькова Лукерья Кириловна

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