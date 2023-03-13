Ефимья Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимья Евсеева

Ефимья Евсеева

avatar

Место рождения

издр̅в̅ни Зайчихи

Дата рождения

1704

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

издр̅в̅ни Зайчихи
Рождение ребёнка
1717

Сын: Максимъ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Михайловъ

Рождение ребёнка
1723

Сын: Семенъ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Михайловъ

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Кириллъ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Михайловъ

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Михайловъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close