Ефимья Евсеева
Место рожденияиздр̅в̅ни Зайчихи
Дата рождения1704
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
издр̅в̅ни Зайчихи
Рождение ребёнка
1717
Сын: Максимъ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Михайловъ
Рождение ребёнка
1723
Сын: Семенъ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Михайловъ
Рождение ребёнка
1725
Сын: Кириллъ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Михайловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Михайловъ