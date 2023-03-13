Иванъ Михайловъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Максимъ Ивановъ
Мать ребёнка: Ефимья Евсеева
Рождение ребёнка
1723
Сын: Семенъ Ивановъ
Мать ребёнка: Ефимья Евсеева
Рождение ребёнка
1725
Сын: Кириллъ Ивановъ
Мать ребёнка: Ефимья Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Евсеева
Смерть
1758