Иванъ Михайловъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванъ Михайловъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Максимъ Ивановъ

Мать ребёнка: Ефимья Евсеева

Рождение ребёнка
1723

Сын: Семенъ Ивановъ

Мать ребёнка: Ефимья Евсеева

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Кириллъ Ивановъ

Мать ребёнка: Ефимья Евсеева

Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Евсеева

Смерть
1758
Гольяниха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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