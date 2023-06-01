Гомозова (Кудрявцова) Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомозова (Кудрявцова) Ксения Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцов Трофим Дементьевич

Мать: Кудрявцова Матрона Тарасовна

Рождение ребёнка
12.02.1819

Сын: Гомозов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Гомозов Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
15.06.1821

Сын: Гомозов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гомозов Василий Гаврилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 20.08.1822

Дочь: Гомозова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Гомозов Василий Гаврилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1824

Сын: Гомозов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Гомозов Василий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомозов Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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