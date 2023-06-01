Гомозова (Кудрявцова) Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1819
Отец ребёнка: Гомозов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
15.06.1821
Отец ребёнка: Гомозов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 20.08.1822
Дочь: Гомозова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Гомозов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.08.1824
Отец ребёнка: Гомозов Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно