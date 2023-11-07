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Розум Михаил

Место рождения

село Смолявичи, Белоруссия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Смолявичи, Белоруссия
Рождение ребёнка
25.05.1915

Дочь: Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Розум Макрида Фроловна

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлина Михайловна

Мать ребёнка: Розум Макрида Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розум Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Розум Макрида Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розум Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Розум Макрида Фроловна

Смерть
Неизвестно
Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
ст. Иланск Енисейской губернии
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