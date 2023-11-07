Розум Михаил
Место рождениясело Смолявичи, Белоруссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1915
Дочь: Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Розум Макрида Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлина Михайловна
Мать ребёнка: Розум Макрида Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розум Макрида Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розум Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Розум Макрида Фроловна
Смерть
Неизвестно
ст. Иланск Енисейской губернии