Агрипена Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.09.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1803 ст.
Муж: Яков Ананьев
Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1818 ст.
Сын: Панкратий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ананьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ананьев
Смерть
29.09.1834 ст.