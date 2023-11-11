Агрипена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипена Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.09.1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1803 ст.

Муж: Яков Ананьев

Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1818 ст.

Сын: Панкратий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ананьев

Алферьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ананьев

Смерть
29.09.1834 ст.
Алферьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
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