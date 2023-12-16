Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Климова Надежда Алексеевна
Климова Надежда Алексеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Климов Алексей Иванович
1923 г.р.
Мать
Климова (Головкина) Варвара Евлампьевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Климов Алексей Иванович
Мать:
Климова Варвара Евлампьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия