Климова Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Климов Алексей Иванович

Мать: Климова Варвара Евлампьевна

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