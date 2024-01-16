Чуркин Сын
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий
Мать ребёнка: Чуркина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Трофим
Мать ребёнка: Чуркина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геншель Дочь
Мать ребёнка: Чуркина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Дочь
Мать ребёнка: Чуркина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Чуркина Ирина
Работа или профессия
Неизвестно