Плотников Иоаким Евтихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Иоаким Евтихиевич

Плотников Иоаким Евтихиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Плотников Харитон Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Плотников Василий Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Плотников Иван Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагия Иоакимовна

Мать ребёнка: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Пелагия Иоакимовна

Мать ребёнка: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close