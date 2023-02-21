Плотников Иоаким Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Плотников Харитон Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Плотников Василий Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Плотников Иван Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагия Иоакимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Пелагия Иоакимовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно