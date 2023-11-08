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Łaszczyński Wawrzyniec

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Место рождения

Pierwoszewo (Psarskie)

Дата рождения

1789

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1760 г.р.

Жена

1791 г.р.

Дети

1815 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Łaszczyński Jan

Мать: Łaszczyńska Antonina

Pierwoszewo (Psarskie)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Łaszczyński Michał

Мать ребёнка: Łaszczyńska Maria Magdalena

Modrzewiec
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Łaszczyński Maciej

Мать ребёнка: Łaszczyńska Maria Magdalena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Łaszczyńska Maria Magdalena

Смерть
1864
Grabowo
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