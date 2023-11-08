Łaszczyński Wawrzyniec
Место рожденияPierwoszewo (Psarskie)
Дата рождения1789
Дата смерти1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Łaszczyński Jan
Мать: Łaszczyńska Antonina
Pierwoszewo (Psarskie)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Łaszczyński Michał
Мать ребёнка: Łaszczyńska Maria Magdalena
Modrzewiec
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Łaszczyński Maciej
Мать ребёнка: Łaszczyńska Maria Magdalena
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1864
Grabowo