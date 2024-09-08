Зломанова Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Дочь: Матрена Остафьева
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Дочь: Федосея Остафьева
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Сын: Зломанов Константин Остафьев
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Дочь: Марта Остафьева
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Дочь: Мария Остафьева
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Дочь: Анисия Остафьева
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Сын: Зломанов Василий Остафьев
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Сын: Зломанов Алексей Остафьев
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов
Сын: Зломанов Василий Остафьев
Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов