Зломанова Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зломанова Анна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1813

Сын: Зломанов Никита Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
17.01.1816

Сын: Зломанов Максим Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
27.03.1817

Дочь: Матрена Остафьева

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
11.05.1818

Дочь: Федосея Остафьева

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
13.10.1819

Сын: Зломанов Андрей Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
10.05.1820

Сын: Зломанов Константин Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
01.05.1821

Дочь: Марта Остафьева

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
16.07.1822

Дочь: Мария Остафьева

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
11.11.1823

Сын: Зломанов Иван Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
30.11.1824

Дочь: Анисия Остафьева

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
15.01.1826

Сын: Зломанов Петр Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
04.03.1829

Сын: Зломанов Василий Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
13.09.1831

Сын: Зломанов Андрей Астафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапы Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Зломанов Алексей Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
01.03.1834

Сын: Зломанов Василий Остафьев

Отец ребёнка: Зломанов Остафей Сазонтов

д. Тапинская
Смерть
Неизвестно

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