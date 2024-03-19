Боримский Андрей Макарович
Место рождения
Дата рождения09.11.1900
Дата смерти17.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1900
Отец: Буримский Макар
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
24.10.1926
Рождение ребёнка
26.05.1929
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.05.1982