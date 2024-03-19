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Боримский Андрей Макарович

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

09.11.1900

Дата смерти

17.05.1982

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1900

Отец: Буримский Макар

Мать: Буримская Софья Кононовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
1925

Жена: Буримская Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буримская Евгения Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буримская Евгения Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буримская Евгения Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буримская Евгения Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
17.05.1982
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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