Саламатова Наталья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1887 и 1889
Восприемник
26.02.1889 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Марина Родители: Юмской волости, деревни Сылшурской, из русских, ушедшего в военную службу Тимофея Прокопиева Шкляева жена Афанасия Михаилова
Рождение ребёнка
13.03.1891 ст.
Сын: Саламатов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Саламатов Василий Елизарович (II)
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.
Сын: Саламатов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Саламатов Василий Елизарович (II)
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.
Дочь: Саламатова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Саламатов Василий Елизарович (II)
Смерть
Неизвестно