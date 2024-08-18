Саламатова Наталья Мироновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Саламатова Наталья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1887 и 1889

Муж: Саламатов Василий Елизарович (II)

Восприемник
26.02.1889 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Марина Родители: Юмской волости, деревни Сылшурской, из русских, ушедшего в военную службу Тимофея Прокопиева Шкляева жена Афанасия Михаилова
Рождение ребёнка
13.03.1891 ст.

Сын: Саламатов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Саламатов Василий Елизарович (II)

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.

Сын: Саламатов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Саламатов Василий Елизарович (II)

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.

Дочь: Саламатова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Саламатов Василий Елизарович (II)

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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